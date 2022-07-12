Это Россия: туристы отказались покидать пляж Байкала из-за пришедших купаться медведей
Десятки людей наблюдали с берега, как целое семейство косолапых резвится в воде в нескольких метрах от них. Никто не пострадал.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru
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Российские медведи снова подтвердили, что они самые добрые животные на свете. На берегу Байкала среди отдыхающих неожиданно появилось целое семейство бурых хищников, которое как ни в чем не бывало стало резвиться в воде.
При этом всего в нескольких метрах от них находились десятки людей. Было довольно нервно, но медведи никого не тронули.
Совершенно обратный пример — на видео из США. На берегу Тихого океана настоящий налет на отдыхающих устроили два морских льва. Непонятно, чем они были так раздосадованы, но любителям позагорать пришлось спешно ретироваться.
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