Это Россия: туристы отказались покидать пляж Байкала из-за пришедших купаться медведей

Российские медведи снова подтвердили, что они самые добрые животные на свете. На берегу Байкала среди отдыхающих неожиданно появилось целое семейство бурых хищников, которое как ни в чем не бывало стало резвиться в воде.

При этом всего в нескольких метрах от них находились десятки людей. Было довольно нервно, но медведи никого не тронули.

Совершенно обратный пример — на видео из США. На берегу Тихого океана настоящий налет на отдыхающих устроили два морских льва. Непонятно, чем они были так раздосадованы, но любителям позагорать пришлось спешно ретироваться.