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Ловите Тигра за хвост! Китайский совет дня на вторник, 12 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 741

Главное сегодня — активность, движение и непредсказуемость. Энергии будут горячими и агрессивными.

Ловите Тигра за хвост! Китайский совет дня на вторник, 12 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 12 июля?

Вторник обещает задать жару. Активность, движение, непредсказуемость — лозунг этого дня. Чтобы поймать день Тигра за хвост надо быть очень сильным и очень сконцентрированным.

Совет дня — если дела не ладятся, не рвитесь на баррикады. Энергии дня горячие и агрессивные и людям ослабленным летним зноем они могут навредить.

Тем, у кого этим летом все прет — можно смело планировать на вторник важные дела. Только избегайте сильного риска и откровенного экстрима. Стоит быть особенно аккуратным на дороге и в путешествиях.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 12 июля

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