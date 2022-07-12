NASA показало первый снимок дальней вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США представило первый снимок, сделанный телескопом «Джеймс Уэбб». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба получил самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной на сегодняшний день. Это изображение скопления галактик SMACS 0723, известное как первое глубокое поле Уэбба, изобилует деталями», — пишется в заявлении NASA.

С помощью телескопа удалось впервые запечатлеть тысячи галактик, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне.

«Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на земле держит на расстоянии вытянутой руки», — говорится в сообщении.

«Джеймс Уэбб» способен находить самые ранние галактики во Вселенной, при помощи этого американские астрономы могут больше узнавать о массах, возрасте и составе галактик.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» — это крупнейшая орбитальная обсерватория в мире. Он ведет наблюдения в инфракрасном спектре. Он был разработан NASA совместно с Европейским и Канадским космическими агентствами.

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