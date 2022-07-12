Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Иране ждут встречу Путина и Раиси уже на следующей неделе

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 212

Точный день визита пока не разглашается.

В Иране ждут встречу Путина и Раиси уже на следующей неделе

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Российский лидер Владимир Путин направится с визитом в Иран на следующей неделе. Об этом сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрез Пур-Эбрахими. Точная дата посещения не раскрывается.

В Тегеране президент России проведет встречу с главной страны Ибрахимом Раиси. На повестке переговоров лежит развитие двустороннего экономического сотрудничества.

Как объяснил Пур-Эбрахими, во время прошлой встречи Путина и Раиси в рамках Каспийского саммита в Ашхабаде, лидеры подписали выгодные экономические соглашения, передает Merh.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил еще в конце июня, что глава государства непременно съездит в Иран, однако день визита не назвал.

В США уже наслышаны о вероятном визите Путина в Тегеран. Как писал 5-tv.ru, в Вашингтоне спрогнозировали планы Ирана передать России беспилотники.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 12 июля

Последние новости

21:14
Нарышкин заявил о попытках Польши завуалировать свою экспансию на Украину
21:02
Убивала ли актриса Малявина своего мужа? —адвокат разобрал факты преступления
20:48
HIMARS в руках «неандертальцев»: хроника атаки ВСУ по Новой Каховке
20:36
В Петербурге проходит социогуманитарный форум в рамках олимпиады «Я — профессионал»
20:26
«Не хочу заниматься творчеством»: певица Слава пожаловалась на тяжелую депрессию
20:17
Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян

Сейчас читают

Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян
«До сих пор лечим»: Лолита Милявская вспомнила, как на ее маму напали в Киеве
Отец Фриске о скандале на вечере ее памяти: «Знал, что без этого не обходится»
Как привезти авто в РФ из Белоруссии, Армении и Казахстана, и сколько это стоит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год