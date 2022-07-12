В Иране ждут встречу Путина и Раиси уже на следующей неделе
Точный день визита пока не разглашается.
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
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Российский лидер Владимир Путин направится с визитом в Иран на следующей неделе. Об этом сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрез Пур-Эбрахими. Точная дата посещения не раскрывается.
В Тегеране президент России проведет встречу с главной страны Ибрахимом Раиси. На повестке переговоров лежит развитие двустороннего экономического сотрудничества.
Как объяснил Пур-Эбрахими, во время прошлой встречи Путина и Раиси в рамках Каспийского саммита в Ашхабаде, лидеры подписали выгодные экономические соглашения, передает Merh.
Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил еще в конце июня, что глава государства непременно съездит в Иран, однако день визита не назвал.
В США уже наслышаны о вероятном визите Путина в Тегеран. Как писал 5-tv.ru, в Вашингтоне спрогнозировали планы Ирана передать России беспилотники.
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