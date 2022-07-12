Резидент «Сколково» предупредил о выпадении волос из-за дождя
Резидент «Сколково» Кудрявцев предупредил о возможном выпадении волос из-за дождя, который загрязняется атмосферным воздухом
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
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В городе во время выпадения осадков стоит защищаться зонтиком или головным убором.
Нечистая дождевая вода может приводить к аллергиям, проблемам с дыханием, различным отравлениям, кишечным инфекциям и выпадению волос. Об этом рассказывает сооснователь компании «Цифровой экомониторинг», резидент инновационного центра «Сколково» Владислав Кудрявцев.
«Каждый человек может понять по своему самочувствию, что что-то не так с дождевой водой. Вредные атмосферные осадки могут вызывать проблемы с дыханием, выпадение волос, аллергические реакции, дизентерию, кишечные инфекции и отравление. Во время дождя в городе стоит защищать голову зонтом или головным убором», — сказал Владислав Кудрявцев в беседе с URA.RU.
По словам Кудрявцева, наглядным примером последствий дождя являются улицы города. Он может вызвать коррозию на зданиях и памятниках. Также обильные дожди могут негативно сказаться на природе. Результатом подобного может стать изменение водородного показателя (рН) в озерах, реках и других водоемах.
Проблема начинается с загрязнения атмосферного воздуха. В зависимости от региона, где идет дождь, вода может содержать большое количество разнообразных веществ.
В воздухе могут содержаться оксиды азота и серы, аммиак, пары альдегидов и фенолов, формальдегид, сажа, пыль, содержащая тяжелые металлы и их соединения.
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