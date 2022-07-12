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Украинскую певицу Софию Ротару затравили соотечественники

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 2 446

Они призывают ее коллег по цеху говорить гадости в адрес певицы, а поклонников творчества артистки не ходить на ее концерты.

Украинскую певицу Софию Ротару затравили соотечественники

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Софии Ротару перемыли все косточки на родине: телеведущая Наталья Мосейчук, продюсер Михаил Ясинский и лидер группы Kozak System Иван Леньо обсудили позицию украинской певицы по отношению к специоперации РФ на Украине и затравили ее.

«Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры — трусы, ваши кумиры — плохие граждане Украины, не ходите больше на их концерты», — обратился Леньо к поклонникам Ротару.

По словам Мосейчук, Ротару могла бы не молчать, а обращаться к президенту РФ Владимиру Путину, или к коллегам, с которыми София выступала на одной сцене, поп-королю русской сцены Филиппу Киркорову и оперному певцу Николаю Баскову.

«Софии Михайловны Ротару нет, и никто из вашего культурного цеха даже глянуть не может на „ах, каких людей“ и ничего плохого не может сказать. И меня это так курвит — люди, которые собирали стадионы, народные артисты УССР, „одна калина за вікном“, — а мы не говорим, что эти люди делают во время войны», — сказала Мосейчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте могла стать женой сына украинской певицы Софии Ротару, однако она отказала Алле Борисовне, чем всерьез задела ее самолюбие. 

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