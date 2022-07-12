Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Не хочу заниматься творчеством»: певица Слава пожаловалась на тяжелую депрессию

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Певица Слава призналась в затяжной депрессии

«Не хочу заниматься творчеством»: певица Слава пожаловалась на тяжелую депрессию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

У знаменитости много работы, но начать что-то делать, двигаться она пока не может. Верх берет эмоциональное состояние.

В жизни певицы Славы наступила неприятная полоса. В социальной сети она откровенно рассказала, что сейчас находится в разбитом состоянии, ее одолела затяжная депрессия. Настолько сильно, что она то и дело откладывает запись трех новых песен.

«Минутка слабости. В коробке три хита, шесть раз отменяла студию. Никак не могу. Не хочу даже просто заставить себя начать. Не хочется вообще заниматься творчеством», — написала Слава.

Фото: Instagram * / nastya_slava

Депрессия отразилась и на внешности певицы. Она призналась, что набрала лишние килограммы. Справиться с плохим настроением помогают лишь друзья и работа, которой в ближайшее время будет много. Но все-таки совета у интернет-пользователей она спросила. Многие порекомендовали Славе обратиться к психологу. А некоторые угнетающее эмоциональное состояние знаменитости связали с дважды перенесенным коронавирусом. В интервью сайту KP.RU она признавалась, болезнь не прошла для нее бесследно. Ее стала мучить потеря памяти, поэтому первое время на гастроли ей приходилось пользоваться листочками, на которых были напечатаны тексты песен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности бурного романа Анастасии Волочковой с молодым бойфрендом.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 12 июля

Последние новости

21:14
Нарышкин заявил о попытках Польши завуалировать свою экспансию на Украину
21:02
Убивала ли актриса Малявина своего мужа? —адвокат разобрал факты преступления
20:48
HIMARS в руках «неандертальцев»: хроника атаки ВСУ по Новой Каховке
20:36
В Петербурге проходит социогуманитарный форум в рамках олимпиады «Я — профессионал»
20:26
«Не хочу заниматься творчеством»: певица Слава пожаловалась на тяжелую депрессию
20:17
Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян

Сейчас читают

Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян
«До сих пор лечим»: Лолита Милявская вспомнила, как на ее маму напали в Киеве
Отец Фриске о скандале на вечере ее памяти: «Знал, что без этого не обходится»
Как привезти авто в РФ из Белоруссии, Армении и Казахстана, и сколько это стоит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год