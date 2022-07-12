«Не хочу заниматься творчеством»: певица Слава пожаловалась на тяжелую депрессию

У знаменитости много работы, но начать что-то делать, двигаться она пока не может. Верх берет эмоциональное состояние.

В жизни певицы Славы наступила неприятная полоса. В социальной сети она откровенно рассказала, что сейчас находится в разбитом состоянии, ее одолела затяжная депрессия. Настолько сильно, что она то и дело откладывает запись трех новых песен.

«Минутка слабости. В коробке три хита, шесть раз отменяла студию. Никак не могу. Не хочу даже просто заставить себя начать. Не хочется вообще заниматься творчеством», — написала Слава.

Фото: Instagram * / nastya_slava

Депрессия отразилась и на внешности певицы. Она призналась, что набрала лишние килограммы. Справиться с плохим настроением помогают лишь друзья и работа, которой в ближайшее время будет много. Но все-таки совета у интернет-пользователей она спросила. Многие порекомендовали Славе обратиться к психологу. А некоторые угнетающее эмоциональное состояние знаменитости связали с дважды перенесенным коронавирусом. В интервью сайту KP.RU она признавалась, болезнь не прошла для нее бесследно. Ее стала мучить потеря памяти, поэтому первое время на гастроли ей приходилось пользоваться листочками, на которых были напечатаны тексты песен.

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