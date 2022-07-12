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Знатно покаталась: Виктория Боня упала с лошади на камни и показала свои травмы

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 260

Виктория Боня упала с лошади на камни в Иордании и показала полученные травмы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / v_bonya

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Подписчики знаменитости пожелали ей скорейшего выздоровления, ужаснувшись произошедшему с ней.

Виктория Боня завершила свой отдых в Иордании падением с лошади на камни в горном ущелье. Телеведущая продемонстрировала свои травмы подписчикам в Telegram-канале, сняв разбитые колени, ссаженные локти и плечо.

До этого Боня с восторгом рассказывала о том, что собирается в поход на Петру — одну из главных достопримечательностей страны, знаменитый древний город в пустыне.

«Моя поездка в Иорданию закончилась падением с лошади прямо в горном ущелье, на камни. Хорошо, что хоть с обрыва не улетела вниз», — подписала видео звезда.

Подписчиков Бони пост взволновал, они пожелали телеведущей скорейшего выздоровления и беречь себя.

«Ого. Вика, выздоравливай»;

«Бонечка, береги себя. Будь осторожна»;

«Скорейшего выздоровления!» — написали пользователи.

Неприятный инцидент не омрачил впечатления бизнесвумен от страны. Боня признавалась, что мечтала о поездке в Иорданию, о космических пейзажах и мириадах ярчайших звезд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известный блогер рассказала о новом романе Ольги Бузовой.

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