Влад Соколовский сделал предложение матери своего сына: «У нас не как у всех»

Знаменитый артист решил жениться во второй раз. Их с избранницей роман длится четвертый год.

Певец Влад Соколовский сделал предложение руки и сердца матери своего сына Ангелине Сурковой. Об этом артист написал на своей странице в социальных сетях.

Романтическое предложение Соколовский сделал на острове Бали, где они отдыхали всей семьей. По словам певца, он нервничал и долго готовился к этому событию.

«Один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я волновался, как мальчишка, и это было прекрасно! Да, у нас все не как у всех, сначала ребенок, потом предложение, дальше свадьба!» — написал он.

Артист пригласил свою возлюбленную на тайное свидание, сел вместе с ней на вертолет, и они приземлились на обрыве. Там он и спросил девушку, согласится ли она стать его женой. Суркова ответила положительно. Соколовский отметил, что уже очень любит эту историю. Кроме того, она уникальна, как и его любимая женщина.

Влад Соколовский и Ангелина Суркова состоят в романтических отношениях с 2019 года. Ранее певец уже был женат — на Рите Дакоте. В продлившимся с 2015-го по 2018 год браке у пары родилась дочь Мия. Вторым ребенком певца стал сын Давид, появившийся уже в отношениях с нынешней невестой.

Как ранее писал 5-tv.ru, Влад Соколовский признался, что у его возлюбленной Ангелины Сурковой после недавних родов началась депрессия.