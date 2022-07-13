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В ясную погоду и видно далеко: китайский совет дня на среду, 13 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 545

Сегодня энергии будут способствовать легкой и быстрой реализации задуманного. Хватит только строить планы!

В ясную погоду и видно далеко: китайский совет дня на среду, 13 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 13 июля?

В среду можно легко переделать дела, до которых руки не доходили много времени. Энергии способствуют легкости и эффективности в реализации задуманного.

Что стоит планировать на среду? Все, что связано с новыми делами и проектами. Выход на новую работу — да! Старт нового учебного курса — отлично! Встреча с новым человеком — исключительно приятная!

Наиболее удачным в среду обещает быть и все, связанное с отношениями. Встречи, свидания, договоры партнерства, сложные разговоры — энергии среды будут исключительно благоприятными для таких дел. Не упустите свой шанс договориться!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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