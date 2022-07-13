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Ярко выраженная реакция на укус комара оказалась ранним симптомом рака

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Никита Кротов
Никита Кротов 874

Онколог Серяков назвал чрезмерную реакцию на укус комара ранним симптомом рака

Ярко выраженная реакция на укус комара оказалась ранним симптомом рака

Фото: www.globallookpress.com / Larry West/FLPA

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Симптомы онкологического заболевания могут проявляться за долгое время до того, как оно станет смертельно опасным.

Рак может поразить человека самым неожиданным образом. Одним из его симптомов является реакция на комариный укус. Об этом рассказал онколог Александр Серяков.

«Если говорить о неожиданных редких предвестниках онкологии, то можно привести в пример гиперергическую реакцию на укусы кровососущих (комары, мошки) — когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком», — приводят слова специалиста «Известия».

По словам врача, этот симптом способен проявиться задолго до развития так называемого лимфолейкоза и лимфа низкой злокачественности. Более того, болезнь может никак не говорить о себе, а потенциальный пациент чувствовать себя хорошо. Тем временем у него могут развиваться новообразования.

Врач рекомендует регулярно обследоваться, поскольку бороться с онкологическими заболеваниями лучше на ранних этапах. Известно, что в профилактике рака помогает куркума за счет антиоксидантов. Ее регулярное употребление снижает риск заболевания кишечника, а именно, прямой и толстой кишки, а также груди и предстательной железы. Специю можно употреблять в пищу абсолютно всем.

Ранее 5-tv.ru писал о распознавании рака по цвету кожи.

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