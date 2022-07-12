Песков прокомментировал возобновление переговоров РФ с Украиной
Турецкий лидер в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским и его украинским коллегой призвал закончить конфликт в Незалежной путем мирных переговоров.
Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi
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Тема о возобновлении переговоров между Россией и Украиной не поднималась во время телефонного разговора российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, сейчас об этом речи не идет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Общение по телефону между двумя лидерами состоялось вчера. Эрдоган отметил, что нужно действовать ООН о создании безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море. Помимо этого турецкий президент призвал решить украинский конфликт именно путем мирных переговоров, а Анкара со своей стороны готова поспособствовать этому.
Еще 7 июля Путин сообщил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он отметил, что чем позднее они начнутся, тем труднее «им будет договориться».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник президента РФ Владимир Мединский назвал трагедией для украинцев паузу в переговорах с Россией.
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