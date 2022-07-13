Пельш об оскорбляющем россиян Галкине: «Не могу сказать, что общение изменилось»

Телеведущий в отличие от своих коллег старается не втягиваться в политические дискуссии, предпочитая оставаться в стороне.

Телеведущий Валдис Пельш в интервью KP.RU рассказал, как изменилось его общение с уехавшим в Израиль, а в последствие неоднократно оскорбляющим россиян и негативно высказывающимся в адрес родины Максимом Галкиным. Он признался, что последний раз связывался с юмористом примерно за полгода года до его отъезда.

«С Максимом общался последний раз, примерно за полгода до его отъезда. Поэтому не могу вам сказать, что наше общение изменилось или сократилось в свете последних событий», — ответил Пельш.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

При этом отметил — большой дружбы между ним и Галкиным нет. Да и творчеством юмориста не сильно увлекается. Лишь раз видел его музыкальное шоу на YouTube и то, оказался не в восторге.

«Не являюсь поклонником этого жанра. Подобное создавать не хотел бы. Я занимаюсь тем, что мне нравится. За семь лет у меня вышло 13 документальных фильмов. Все они были показаны на „Первом канале“ и успешно набирают просмотры на YouTube. Вот это мне интересно», — заключил телеведущий.

С началом спецоперации ВС РФ на Украине Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинули Россию. После этого юморист сделал несколько резких политических заявлений, осудив действия РФ и вызвав негодование у внушительной части своих поклонников. Несмотря на то, что Примадонна обещала вернуться в Москву, о возвращении ее супруга пока что речь не идет. К слову, многие уже перестали ждать возвращения звездного семейства на родину.

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