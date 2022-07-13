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В Германии оценили масштаб последствий отказа от угля и нефти из России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Немецкий политик Линдеманн заявил, что Германия приблизилась к статусу стран третьего мира

В Германии оценили масштаб последствий отказа от угля и нефти из России

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Многие немцы уже сейчас не могут позволить себе отопление и электричество.

Последствия отказа Германии от угля и нефти из России будут «огромными». Об этом заявил член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Для ФРГ будут огромными последствия данного решения, так как цены на энергоносители резко увеличиваются. Многие люди с низким доходом и пенсионеры в нашей стране уже не могут позволить себе отопление и электричество», — заявил немецкий политик в беседе с «Известиями».

По словам Линдеманна, осенью правительство ФРГ намерено организовать общественные отапливаемые центры в спортзалах. В индустрии также есть значительные проблемы, добавил политик. Он признал, что Германия приближается к статусу страны третьего мира.

В этот же день сообщалось, что Германия с 1 августа прекратит закупать уголь из РФ, а с начала следующего года полностью откажется от российской нефти. При этом на российские углеводороды приходится 40% немецкого импорта угля и 40% импорта нефти, что равняется 158 миллионам кубометров ежегодно.

Поставки топлива из РФ в Германии планируют заменить альтернативными источниками энергоресурсов. Пока в их числе только сжиженный природный газ из США и Катара, для приема которого в стране экстренно строят терминалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии из-за энергокризиса предложили закрыть бассейны и перезапустить ТЭЦ, работающие на наиболее вредном для окружающей среды буром угле.

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