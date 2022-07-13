Германия назвала точные сроки отказа от российской нефти

На Россию приходится 40% германского импорта угля и 40% импорта нефти. Это 158 миллионов кубометров ежегодно.

Германия прекратит закупать уголь и РФ с 1 августа, а уже с начала следующего года полностью откажется от российской нефти. Об этом заявил заместитель министерства финансов ФРГ Йорг Кукис.

«Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», – приводит его слова Reuters.

При этом на Россию приходится 40% германского импорта угля и 40% импорта нефти. Это 158 миллионов кубометров ежегодно. Сейчас, как отметил заместитель глав минфина, ФРГ вовсю занимается поиском альтернативных вариантов по поставке энергоресурсов. В стране возникнет дефицит топлива после отказа от российской нефти и его срочно потребуется заполнить.

В том числе германское правительство в быстром порядке стоит терминалы сжиженного природного газа (СПГ). Но несмотря на это, заменить газ из РФ полностью не получится. США и Катар могли бы отправлять энергоресурсы в Европу в виде СПА, но пока это единственные источники, которые имеются у Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФРГ из-за энергокризиса предложили закрыть бассейны и перейти на вредный уголь.