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«Как люди скажут»: что известно о грядущем референдуме по вхождению Запорожской области в РФ

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 143

Глава ВГА Запорожской области раскрыл детали грядущего референдума по вхождению в состав РФ

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Уже ведется отработка механизмов и правил грядущего голосования, отметил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Жители Запорожской области хотят войти в состав РФ не как отдельная республика. Об этом во время пресс-подхода журналистам 5-tv.ru рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что с желанием как можно скорее определиться со статусом области к нему обратилось множество трудовых коллективов, общественных организаций, деятелей.

«По общению с этими людьми мы четко понимаем, что они хотят в составе России быть. Быть в составе России не республикой, не отдельным формированием. Мы хотим быть субъектом таким же, как Воронежская область, Ростовская область. Мы хотим быть Запорожской областью в составе Российской Федерации», — пояснил Балицкий.

Как глава военно-гражданской администрации, он принял решение о проведении референдума в начале грядущей осени. Сейчас отрабатываются механизмы и правила предстоящего голосования.

«Данный референдум определит, чего хотят жители Запорожской области, которые освобождены от киевского режима. Референдум будет проходить по всем правилам, — отметил глава ВГА. — Это будет прозрачное волеизъявление — это будет сделано максимально открыто и ясно. И тогда народ решит, как они хотят жить, это будет демократично».

Также подготовка к референдуму по вхождению в состав РФ началась в Херсонской области. Регион был полностью освобожден от украинских националистов и перешел под контроль российских военных в середине марта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Украины.

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