Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Украины

Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для всех жителей Украины. Документ был опубликован на портале правовой информации.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <…> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — сказано в документе.

Новый документ изменяет предыдущие указы российского лидера от 24 и 29 апреля 2019 года. В тех получить гражданство России по упрощенной схеме могли лишь жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Российскими войсками освобожден уже ряд территорий. Выдача российских паспортов уже началась в Запорожской и Херсонской областях. Регионы нацелены стать полноценными субъектами РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев разместил 400 военных и пункт управления в школе и больнице под Одессой.