Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Ни совести, ни чести»: Тутберидзе резко ответила на слова о переходе ее дочери в сборную США

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 130

Тутберидзе раскритиковала американского журналиста после слов о переходе ее дочери в сборную США

«Ни совести, ни чести»: Тутберидзе резко ответила на слова о переходе ее дочери в сборную США

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Гнев российского тренера вызвало заявление американского журналиста Дэйва Лиза. Он написал в Twitter, что дочь Тутберидзе и ее партнер пройдут смотр в Федерации фигурного катания США.

Этери Тутберидзе жестко раскритиковала американского журналиста Дэйва Лиза из-за слов о якобы переходе ее дочери Дианы Дэвис вместе с партнером Глебом Смолкиным в сборную США по фигурному катанию. По словам тренера, у сотрудника The Skating Lesson «нет ни совести, ни чести».

«Дейв, ты дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не достиг. Твои заявления унижают людей вокруг тебя. Стыдись», — гневно ответила на слова Лиза в Instagram* Тутберидзе.

О том, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США, Лиз написал в Twitter 29 июня. До этого он сообщал о грядущем выступлении Тутберидзе за американскую сборную.

Фигуристы опровергли эту информацию, отметив, что по-прежнему остаются членами сборной РФ и находятся в ожидании контрольных прокатов команды. Они состоятся в сентябре в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Этери Тутберидзе прокомментировала новости о замужестве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

8:15
Актер Юрий Батурин десять раз хотел убить жену и пять раз собирался развестись
8:03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля
7:52
Сын Высоцкого назвал причину многолетнего конфликта с последней любовью отца
7:40
Страны ЕС перессорились и не могут подготовиться к дефициту газа
7:33
Берегиня: что это за праздник и как 15 июля привлечь любовь
7:29
Чем страх перед видом крови отличается от других фобий и как его преодолеть?

Сейчас читают

Реактивный дробовик: «Ураганы» начали уничтожать ВСУ с помощью тактики карусели
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Умерла Ивана Трамп — первая жена и мать троих детей Дональда Трампа
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год