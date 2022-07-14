«Ни совести, ни чести»: Тутберидзе резко ответила на слова о переходе ее дочери в сборную США

Гнев российского тренера вызвало заявление американского журналиста Дэйва Лиза. Он написал в Twitter, что дочь Тутберидзе и ее партнер пройдут смотр в Федерации фигурного катания США.

Этери Тутберидзе жестко раскритиковала американского журналиста Дэйва Лиза из-за слов о якобы переходе ее дочери Дианы Дэвис вместе с партнером Глебом Смолкиным в сборную США по фигурному катанию. По словам тренера, у сотрудника The Skating Lesson «нет ни совести, ни чести».

«Дейв, ты дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не достиг. Твои заявления унижают людей вокруг тебя. Стыдись», — гневно ответила на слова Лиза в Instagram* Тутберидзе.

О том, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США, Лиз написал в Twitter 29 июня. До этого он сообщал о грядущем выступлении Тутберидзе за американскую сборную.

Фигуристы опровергли эту информацию, отметив, что по-прежнему остаются членами сборной РФ и находятся в ожидании контрольных прокатов команды. Они состоятся в сентябре в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Этери Тутберидзе прокомментировала новости о замужестве.

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