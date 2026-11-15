Сердце может не выдержать: врач предупредила об опасной привычке в бане

Врач предупредила о нагрузке на сердце при посещении бани

Высокая температура и резкое охлаждение после парной могут стать серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы. О том, полезна ли баня, кому стоит отказаться от подобных процедур и как правильно париться без вреда для здоровья, Life.ru рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

По словам специалиста, во время прогревания тела кровеносные сосуды расширяются, кровоток усиливается, а сердце начинает сокращаться чаще. Если после этого резко окунуться в холодную воду или выйти на мороз, организм столкнется с дополнительной нагрузкой. Именно поэтому любителям контрастных процедур важно учитывать состояние здоровья, а не пытаться выдержать экстремальные перепады температуры.

Особенно осторожными следует быть людям с серьезными нарушениями сердечного ритма, заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, варикозным расширением вен. После перенесенного инфаркта посещение бани необходимо предварительно согласовать с врачом. Индивидуальная консультация потребуется и пациентам с онкологическими заболеваниями.

При этом даже здоровым людям не стоит превращать парение в соревнование «кто дольше продержится» и проверять выносливость. Тем, кто только начинает посещать баню, врач советует выбирать короткие заходы и постепенно привыкать к высокой температуре. Для обычных гигиенических процедур достаточно умеренного прогрева, а посещать парную рекомендуется не чаще двух раз в неделю.

«Баня может стать частью здорового образа жизни, если соблюдать умеренность и учитывать особенности организма. Главное — не воспринимать высокую температуру и ледяное охлаждение как обязательное испытание: комфортное самочувствие и безопасность гораздо важнее экстремальных процедур», — заключила специалист.

При появлении головокружения, головной боли, выраженной слабости или сильного сердцебиения необходимо немедленно выйти из парной. Игнорировать такие сигналы организма и пытаться продолжить процедуру нельзя.

Оосбое внимание Бурнацкая обратила на водный баланс. Из-за интенсивного потоотделения организм теряет жидкость, поэтому после бани важно восполнять ее запасы. При этом распространенное мнение о том, что вместе с потом из тела выводятся токсины, не совсем соответствует действительности: за обезвреживание и выведение продуктов обмена преимущественно отвечают печень и почки.

Веники из березы, дуба и эвкалипта создают особую атмосферу в парной, однако их эфирные масла могут вызвать аллергическую реакцию у людей с соответствующей предрасположенностью. Поэтому с ароматическими добавками стоит быть осторожнее.

Несмотря на ограничения, баня способна приносить пользу: тепло помогает расслабить мышцы, снять напряжение после физических нагрузок и улучшить эмоциональное состояние.

Осенью, когда из-за смены погоды и похолодания организм адаптируется к новым климатическим условиям, дополнительную нагрузку испытывает и сердечно-сосудистая система. Кардиолог объяснил, что резкое охлаждение вызывает сужение сосудов, учащение сердцебиения и повышение давления. Особенно внимательно к перепадам температуры следует относиться людям с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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