«Они бегут за мной»: житель Хакасии пропал после странного звонка матери

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 49 0

По дороге у машины пробило выхлопную трубу, и газ пошел в салон, — после этого мужчина начал жаловаться на головную боль и говорить о «шпионах» и мертвых телах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Telegram/ Яна_Чу/ yana_churikova; 5-tv.ru

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Мужчина пропал при странных обстоятельствах в Хакасии

В Хакасии таинственно пропал 52-летний Евгений Г. Мужчина родом из Усть-Абакана. Перед пропажей он в панике звонил маме и кричал, что кто-то преследует его, а также о том, что якобы видел мертвые тела, и о неких «шпионах». Все это мать мужчины Галина рассказала 5-tv.ru.

Последний раз он разговаривал с мамой около 3:00 10 ноября. Позже экстренные службы нашли машину открытой на дороге. Родственники предполагают, что его могли подобрать попутчики — полиция ищет свидетелей.

«Приезжает туда вот эта скорая, вот эта вот ГАИ. Мне отзваниваются, говорят, вы знаете, его нету. Потом звонит мне следователь, а до трех часов ночи с ним разговаривали. Он жене звонит, говорит «приезжай за мной», — рассказала она.

Евгений ехал домой из Владивостока 9 ноября — он перегонял машину под заказ. По информации источника, на дороге на трассе Хабаровск — Чита у машины чем-то пробило выхлопную трубу и газ пошел в салон.

Мужчина звонил и жаловался, что у него болит голова. Позже он начал рассказывать о шпионах и трупах — предположительно, начал бредить от отравления выхлопом.

поисковый отряд имени Кости Долгова

5-tv.ru

«Я ему звоню. Он говорит, мама, я замерзаю, мамочка, мы прощаться будем, мама. Они бегут за мной», — вспоминает женщина.

Мужчина также несколько раз звонил в 112. Его геолокацию определили в районе 700-го километра Байкальской магистрали, а позже — в 20 километрах от поселка Ерофей Павлович в сторону Хабаровска.

Тем временем продолжается расследование громкого дела о пропаже семьи туристов Усольцевых. Осенью 2025 года они отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью Красноярского края. Сергей и Ирина взяли с собой пятилетнюю дочь Арину, однако домой так и не вернулись. Спустя год история получила неожиданное продолжение — в ноябре 2026 года стало известно, что кто-то зарегистрировал номер телефона Ирины в мессенджере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
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«Они бегут за мной»: житель Хакасии пропал после странного звонка матери

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