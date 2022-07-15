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Благодарный всегда сыт: китайский совет дня на пятницу, 15 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 396

Сегодняшние энергии несут в себе процветание и богатство — стоит поднапрячься.

Благодарный всегда сыт: китайский совет дня на пятницу, 15 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 15 июля?

В пятницу стоит поднапрячься и доделать незавершенные дела — следующая рабочая неделя может оказаться не такой эффективной. Особо рекомендуется провернуть сделки по продаже или покупке имущества и завершить инвестиционные сделки.

Энергии дня несут в себе процветание и богатство — воспользуйтесь подарком, откройте в пятницу новую страницу своей жизни. Придумайте и проведите собственную церемонию привлечения изобилия в вашу жизнь.

Ключ к изобилию — открытость и благодарность. Если вокруг вас есть люди, мотивирующие на рост — договоритесь о встрече с ними. Проведите часть этой пятницы с теми, кто вас восхищает и вдохновляет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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