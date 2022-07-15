Борис Корчевников разозлился из-за сообщений о своей смерти в ДНР: «Люди ли?»
Ведущий Борис Корчевников узнал о своей смерти в ДНР из «Википедии»
Фото: www.globallookpress.com / Ltd Foma
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Фальшивка попала на страницу интернет-энциклопедии «Википедия».
На просторах интернета появились данные о смерти Бориса Корчевникова. Об этом ведущий сообщил в своем Telegram-канале.
«Умирают лучшие из нас. Поэтому, если это шутка, то у людей с полным отсутствием чувства юмора. Да и вообще любого чувства. Да и людей ли?» — написал актер.
Сведения о кончине звезды опубликовала «Википедия», которую Корчевников назвал «лживой». Кроме того, он отметил, что данная строчка в интернет-энциклопедии характеризует весь контент о России на платформах Запада.
Борис Корчевников ведет авторскую программу на канале «Россия -1». В ней принимают участие различные российские знаменитости — актеры политики, музыканты и другие. Рассматриваются известные и не очень факты из биографии героев передачи.
Что касается фильмографии Корчевникова, одна из самых известных ролей его ролей была в сериале «Кадетство». Он играл персонажа Ильи Синицына.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борис Корчевников назвал Артемия Лебедева богохульником и поломанным человеком.
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