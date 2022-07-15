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Певица Лайма Вайкуле призналась, что испытывает проблемы с деньгами

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 215

Фестиваль организованный певицей переносится уже третий год подряд.

Певица Лайма Вайкуле призналась, что испытывает проблемы с деньгами

Фото: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev

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Эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала в интервью в одном из латвийских СМИ, что она сейчас испытывает финансовые трудности.

«Да, я сама не всегда в курсе, сколько кому должна, и кто должен мне. Для этого есть специалисты, которые ведут мои финансовые дела. Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения. Как могли идти дела у артистов в эти три года вынужденной безработицы?» — цитирует артистку «Абзац».

К слову, международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, где певица выступает создателем мероприятия, переносится уже третий год подряд. Прошлые два года из-за пандемии COVID-19, а в этом году по причине проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса. В прошлые года фестиваль проходил в Юрмале, на берегу Балтийского моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что недавно модель Ирина Шейк поделилась с подписчиками фотографией своего обеда. На котором красовался салат оливье с подписью «Russianzz on Wednaday». Многие подписчики уличили ее в поддержке России из-за буквы «z» на конце слова.

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