Певица Лайма Вайкуле призналась, что испытывает проблемы с деньгами

Эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала в интервью в одном из латвийских СМИ, что она сейчас испытывает финансовые трудности.

«Да, я сама не всегда в курсе, сколько кому должна, и кто должен мне. Для этого есть специалисты, которые ведут мои финансовые дела. Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения. Как могли идти дела у артистов в эти три года вынужденной безработицы?» — цитирует артистку «Абзац».

К слову, международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, где певица выступает создателем мероприятия, переносится уже третий год подряд. Прошлые два года из-за пандемии COVID-19, а в этом году по причине проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса. В прошлые года фестиваль проходил в Юрмале, на берегу Балтийского моря.

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