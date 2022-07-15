Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
Рогозин занимал пост четыре года.
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
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Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса». Об это сообщили в Кремле.
«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в официальном заявлении.
Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» в 2018 году. Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил бывшему вице-премьеру принять в управление госкорпорацию.
«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил тогда Рогозин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Государственная Дума РФ утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера.
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