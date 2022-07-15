«Делает вид, что не помнит»: как Боярский и Луппиан оказались на грани развода
Лариса Луппиан призналась, что хотела развестись с Михаилом Боярским из-за его измен
Фото: Instagram* / boyarskiy_official
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По словам Луппиан, она не в силах забыть причиненную ей боль.
Лариса Луппиан призналась, что ее брак с Михаилом Боярским был на грани краха. По словам артистки, супруг ей изменял, а сейчас либо не помнит об этом, либо делает вид, что не помнит. Спасла их союз тяжелая болезнь исполнителя роли Д’Артаньяна.
«Да, я хотела развестись, и только серьезная болезнь Миши остановила (артист страдал тяжелейшим панкреатитом и много лет борется с диабетом. — Прим. ред.). Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах», — разоткровенничалась актриса в беседе с «Экспресс Газетой».
Она также поделилась воспоминаниями о том, как сама переживала развод родителей, еще будучи ребенком. Для нее их расставание стало серьезной травмой.
Артисты поженились в далеком 1975 году. В браке у Боярского и Луппиан родились сын Сергей и дочь Елизавета.
Сейчас супруга звезды советского кино руководит Театром имени Ленсовета в Петербурге. В коллективе Луппиан ласково называют просто Ларисой или даже Лариской.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пропавшая из виду Елизавета Боярская сделала заявление.
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