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«Делает вид, что не помнит»: как Боярский и Луппиан оказались на грани развода

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 583

Лариса Луппиан призналась, что хотела развестись с Михаилом Боярским из-за его измен

«Делает вид, что не помнит»: как Боярский и Луппиан оказались на грани развода

Фото: Instagram* / boyarskiy_official

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По словам Луппиан, она не в силах забыть причиненную ей боль.

Лариса Луппиан призналась, что ее брак с Михаилом Боярским был на грани краха. По словам артистки, супруг ей изменял, а сейчас либо не помнит об этом, либо делает вид, что не помнит. Спасла их союз тяжелая болезнь исполнителя роли Д’Артаньяна.

«Да, я хотела развестись, и только серьезная болезнь Миши остановила (артист страдал тяжелейшим панкреатитом и много лет борется с диабетом. — Прим. ред.). Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах», — разоткровенничалась актриса в беседе с «Экспресс Газетой».

Она также поделилась воспоминаниями о том, как сама переживала развод родителей, еще будучи ребенком. Для нее их расставание стало серьезной травмой.

Артисты поженились в далеком 1975 году. В браке у Боярского и Луппиан родились сын Сергей и дочь Елизавета.

Сейчас супруга звезды советского кино руководит Театром имени Ленсовета в Петербурге. В коллективе Луппиан ласково называют просто Ларисой или даже Лариской.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пропавшая из виду Елизавета Боярская сделала заявление.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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