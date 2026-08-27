«Эпично»: Маша Малиновская расторгла помолвку после вечеринки с Титомиром

Маша Малиновская расторгла помолвку после вечеринки с Богданом Титомиром

Известная телеведущая Маша Малиновская рассказала о причине, по которой разорвала помолвку. Об этом она сообщила в ходе съемок шоу на федеральном канале.

По словам Малиновской, роковую роль сыграла вечеринка в компании Богдана Титомира.

«После вечеринки помолвка была расторгнута. Дело было не только в Богдане, но и в нем в том числе. <…> Это было эпично», — поделилась звезда, не вдаваясь в детали скандала.

Ранее Маша уже рассказывала о борьбе с лишним весом и расстройстве пищевого поведения, признаваясь, что долгое время страдала булимией. Она также откровенно заявляла, что спорт дается ей с трудом.

«Заставить себя поднять задницу и начать тренировку вместо прокрастинации — это прям мегаусилие», — рассказывала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Александра Бортич поделилась своим мнением о браке. Она отметила, что штамп в паспорте не является главным, а гораздо важнее то, что происходит между партнерами.

По словам артистки, вопрос замужества очень субъективен, и свадьба — это второстепенное, в то время как ключевое значение имеют отношения, которые складываются между людьми, а не формальности.

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