Песков: отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе

Пресс-секретарь президента заверил, что Дмитрий Рогозин вскоре получит новую должность.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка Дмитрия Рогозина с должности генерального директора «Роскосмоса» никаким образом не связана с претензиями к его работе.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Кроме того, Дмитрий Песков также подчеркнул, что экс-глава «Роскосмоса» своевременно получит новую должность, о чем Кремль сообщит позднее.

Незадолго до этого президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации «Роскосмос». На этой должности Рогозин пробыл четыре года. Новым генеральным директором «Роскосмоса» назначен вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Государственная дума РФ назначила главу Минпромторга Дениса Мантурова новым вице-премьером.