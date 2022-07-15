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Стала известна личность подозреваемого в убийстве семьи в Ростовской области

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 533

В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых — мальчик трех-четырех лет.

Стала известна личность подозреваемого в убийстве семьи в Ростовской области

Фото: www.globallookpress.com / imagebrokerSimon Belcher

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Стала известна личность подозреваемого в убийстве четверых человек под Ростовом. В распоряжении 5-tv.ru появилось фото возможного злоумышленника — им оказался Денис М. 1985 года рождения.

Трагедия произошла в городе Новошахтинск Ростовской области. В квартире были обнаружены застреленная супружеская пара, 24-летняя женщина и мальчик лет трех-четырех. Там же была найдена живой маленькая девочка лет пяти — ее экстренно госпитализировали с места ЧП с огнестрельным ранением шеи.

Опубликованы кадры с места расстрела семьи в Новошахтинске

Фото: ВКонтакте / podslushano_novosh161

Согласно информации источника 5-tv.ru, погибшая семья была неблагополучной. У убитого мужчины было несколько судимостей, вместе с супругой они регулярно выпивали.

Матерью детей же, по предварительным данным, является погибшая 24-летняя женщина, сестра второй убитой. Она проживала отдельно, пришла в гости.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске.

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