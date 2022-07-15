Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Садальский отреагировал на присвоение Лепсу звания народного артиста

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 519

Почетного звания исполнитель хита «Рюмка водки на столе» удостоился 15 июля «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».

Садальский отреагировал на присвоение Лепсу звания народного артиста

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Станислав Садальский в числе первых публично поздравил Григория Лепса с присвоением звания народного артиста. При этом актер особо подчеркнул, что певец заслуженно удостоился почета.

«В отличие от других, купленных и бездарных народных, Лепс заслужил! Мои искренние поздравления уважаемому Грише! Он по факту и есть народный. Поздравляю!» — цитирует Садальского Тeleprogramma.pro.

Кто имеется в виду под «купленными и бездарными», эпатажный актер не уточнил.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Ранее в этот день стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу Григорию Лепсу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Лепс вошел в число российских артистов, активно поддержавших спецоперацию по защите Донбасса. Накануне Дня России певец вместе с 16 другими артистами выступил перед жителями Донецкой народной республики (ДНР). В мае он также приезжал в Донбасс для поддержки участников спецоперации и посетил российских бойцов в военном госпитале.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лепс стал относиться к украинским артистам после начала спецоперации.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

0:37
Накопить и не прогореть: как создать подушку безопасности на черный день
0:16
Пожарные спасли ежика-погорельца в Махачкале
23:55
Активное «переобувание»: Норкин обратил внимание на двуличную тактику Нетребко
23:39
Два человека погибли при крушении Ан-2 под Краснодаром
23:35
Первым путешественникам из России в Финляндию пришлось понервничать на границе
23:23
Садальский отреагировал на присвоение Лепсу звания народного артиста

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год