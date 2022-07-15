Садальский отреагировал на присвоение Лепсу звания народного артиста
Почетного звания исполнитель хита «Рюмка водки на столе» удостоился 15 июля «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».
Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov
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Станислав Садальский в числе первых публично поздравил Григория Лепса с присвоением звания народного артиста. При этом актер особо подчеркнул, что певец заслуженно удостоился почета.
«В отличие от других, купленных и бездарных народных, Лепс заслужил! Мои искренние поздравления уважаемому Грише! Он по факту и есть народный. Поздравляю!» — цитирует Садальского Тeleprogramma.pro.
Кто имеется в виду под «купленными и бездарными», эпатажный актер не уточнил.
Ранее в этот день стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу Григорию Лепсу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Лепс вошел в число российских артистов, активно поддержавших спецоперацию по защите Донбасса. Накануне Дня России певец вместе с 16 другими артистами выступил перед жителями Донецкой народной республики (ДНР). В мае он также приезжал в Донбасс для поддержки участников спецоперации и посетил российских бойцов в военном госпитале.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лепс стал относиться к украинским артистам после начала спецоперации.
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