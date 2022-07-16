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Саша Градива указала на нехватку профессионализма у Собчак после скандального интервью

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 664

Артистка поблагодарила телеведущую за состоявшуюся беседу и призналась, что ожидала худшего.

Саша Градива указала на нехватку профессионализма у Собчак после скандального интервью

Фото: Instagram* / sashagradiva

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Российско-американская певица Саша Градива указала на невысокий профессионализм журналистки Ксении Собчак и отметила, что ей «есть к чему стремиться». Такое впечатление о телеведущей у исполнительницы сложилось после интервью. Во время него общение селебрити не заладилось и чуть не перешло в конфликт. Причиной разногласий между звездами стали разные политические взгляды.

Первый комментарий о скандальном интервью последовал от Ксении Анатольевны. В соцсетях она нелестно высказалась о Градиве и рассказала, как непросто ей далась работа со звездой нулевых. После выхода программы она несколько раз высмеивала цитаты Саши. В заявлениях Собчак прослеживалась пассивная агрессия в адрес вокалистки, как отметили поклонники.

Однако 43-летняя Градива все равно поблагодарила телеведущую за совместную беседу. Она отметила, что ожидала больше негативных эмоций от интервью, чем получила на самом деле.

«Мне кажется, Ксюше есть к чему стремиться как журналисту и как интервьюеру. Ограничимся этим <…> Интервью мне понравилось. Если честно, я шла на интервью как на ринг — в боксерских перчатках, но они мне совершенно не понадобились. Хочу сказать отдельное спасибо Ксюше и ее команде практически за отсутствие монтажа», — приводит слова Саши StarHit.ru.

Стоит отметить, что больше всего Ксения возмущалась тем фактом, что Градива улетела в США, когда вся Россия считала ее патриотом. На это «русская Мадонна» ответила, что уже получила в нашей стране все необходимое и пожелала завоевать новые высоты. Сейчас она находится в России и выражает поддержку решениям Москвы по ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Собчак заподозрили во второй беременности.

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