Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения

Хватит: Всемирный банк попросил ослабить антироссийские санкции

Фото: Reuters / DADO RUVIC

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Политики считают необходимым поддержать уязвимые слои населения, увеличить объемы производства товаров и инвестировать в сельское хозяйство.

Всемирный банк призывает ослабить санкции в отношении России. Информация опубликована на сайте организации.

«Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта вокруг Украины серьезно нарушили взаимосвязанные рынки продовольствия, топлива и удобрений. По данным ВПП, к июню 2022 года число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, у кого доступ к продовольствию в краткосрочной перспективе будет ограничен до реальной угрозы жизни, увеличилось до 345 миллионов в 82 странах», — говорится в сообщении.

По мнению политиков, Западу необходимо снять антироссийские ограничения, чтобы решить проблемы. Также они считают, что санкции провоцируют рост цен на продовольствие, ссылаясь на кризис 2008 года. Более того, необходимо внедрять так называемые гибкие процессы для снижения цен.

Помимо всего прочего, важно оказать поддержку уязвимым слоям населения, увеличить объем производства товаров и инвестировать в сельское хозяйство.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Цель российских военных — защита мирного населения. Недружественные страны Запада и ЕС ведут санкционную политику и поставляют вооружения украинским националистам.

Глава государства также отмечал, что политика сдерживания России ухудшит жизнь миллионов людей, нанеся ущерб мировой экономике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Байдена призвали снять ограничения с российской нефти.

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