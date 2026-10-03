«Любила его больше жизни»: мать четверых детей Маска объявила об их разрыве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 1 249 0

По словам женщины, решение о расставании стало для нее неожиданным и болезненным.

В отношениях ли Илон Маск

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - Pool via CNP

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Мать четверых детей Илона Маска объявила о расставании с миллиардером

Топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис объявила о расставании с американским предпринимателем Илоном Маском, с которым она воспитывает четверых детей. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию, но иногда так случается. Я любила его больше жизни», — написала она.

Зилис призналась, что ей будет не хватать Маска, однако она надеется сохранить с ним хорошие отношения и вместе заниматься воспитанием детей.

«Мне больно. Удачи, Илон, миру повезло, что у него есть ты», — добавила она.

К публикации Зилис приложила скриншот переписки с Маском. Судя по нему, еще за неделю до сообщения о расставании предприниматель признавался ей в любви.

Сам Маск информацию о расставании пока не комментировал. При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что предприниматель отписался от Зилис.

Ранее писательница Эшли Сент-Клер заявляла, что у нее есть общий ребенок с Илоном Маском. По ее словам, бизнесмен предлагал ей 15 миллионов долларов сразу и по 100 тысяч долларов ежемесячно, если она сохранит в тайне его отцовство до тех пор, пока ребенку не исполнится 21 год.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Любила его больше жизни»: мать четверых детей Маска объявила об их разрыве

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