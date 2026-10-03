«Любила его больше жизни»: мать четверых детей Маска объявила об их разрыве

По словам женщины, решение о расставании стало для нее неожиданным и болезненным.
Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мать четверых детей Илона Маска объявила о расставании с миллиардером
Топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис объявила о расставании с американским предпринимателем Илоном Маском, с которым она воспитывает четверых детей. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.
«Трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию, но иногда так случается. Я любила его больше жизни», — написала она.
Зилис призналась, что ей будет не хватать Маска, однако она надеется сохранить с ним хорошие отношения и вместе заниматься воспитанием детей.
«Мне больно. Удачи, Илон, миру повезло, что у него есть ты», — добавила она.
К публикации Зилис приложила скриншот переписки с Маском. Судя по нему, еще за неделю до сообщения о расставании предприниматель признавался ей в любви.
Сам Маск информацию о расставании пока не комментировал. При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что предприниматель отписался от Зилис.
Ранее писательница Эшли Сент-Клер заявляла, что у нее есть общий ребенок с Илоном Маском. По ее словам, бизнесмен предлагал ей 15 миллионов долларов сразу и по 100 тысяч долларов ежемесячно, если она сохранит в тайне его отцовство до тех пор, пока ребенку не исполнится 21 год.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
71%
Нашли ошибку?