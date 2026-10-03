«Боролся с медведем больше часа»: хоккеист Кузьменко рассказал о гибели отца

Отец хоккеиста Кузьменко больше часа боролся с медведем в воде

Отец Андрея Кузьменко час и десять минут боролся в воде с напавшим на него медведем. Об этом хоккеист рассказал журналистам, объяснив, что хочет прояснить обстоятельства произошедшего.

По словам спортсмена, его отец отправился на разрешенную рыбалку вместе с друзьями. Он находился в воде, когда хищник напал сзади.

«Мой отец боролся с медведем в воде час и десять минут», — рассказал Кузьменко, запись опубликована на странице издания The Athletic в соцсети X.

Хоккеист поблагодарил всех, кто поддержал его после утраты. Он отметил, что получает много сообщений от представителей хоккейного мира и из России. Кузьменко извинился, что не может ответить каждому.

Также спортсмен рассказал о желании взять 62-й игровой номер. Его мать родилась в 1962 году, а отцу на момент смерти было 62 года.

«Моя мама родилась в 1962 году. Моему отцу было 62 года, когда он умер. <…> Я хочу взять номер 62», — объяснил он.

Кузьменко добавил, что обычно выступает под номером 96, но сейчас не может его использовать, а десятый номер, по его словам, особого значения для него не имеет.

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