Лучший инструменталист советского рока Вадим Голутвин умер на 70-м году жизни

Известный гитарист и участник популярнейших ВИА Вадим Голутвин умер на 70-м году жизни после борьбы с продолжительной болезнью. Об этом сообщается на странице легендарной группы «Аракс».

«Ушел Вадим Голутвин… Приносим глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям творчества Музыканта. Упокой, Господи…» — говорится в опубликованном во ВКонтакте посте.

Слова соболезнования стремительно появляются в сети. Поклонники выражают горечь от потери горячо любимого ими музыканта, плакат с которым, как признаются они, с юности висит у них на стене.

За свою творческую уникальность некогда Андрей Макаревич назвал его одним из лучших инструменталистов советского рока. В разные годы Голутвин сотрудничал с Ларисой Долиной, Аллой Пугачевой, Александром Зацепины и многими другими деятелями советской и российской эстрады. Входил в состав ВИА «Добры молодцы», «Аракс», а также групп «Салют», «СВ», в аккомпанирующей группы певицы Валерии.