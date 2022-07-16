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Орешкин объяснил, как Россия просто и эффективно отвечает на отключение от SWIFT

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Орешкин сообщил о шагах России к отказу от SWIFT

Орешкин объяснил, как Россия просто и эффективно отвечает на отключение от SWIFT

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Сейчас национальные валюты Китая и России набирают обороты, а доллары и евро отходят в тень.

Россия сделает так, чтобы необходимости в SWIFT у нее не было. Об этом заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <…> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — цитирует ТАСС его слова.

По его словам, мир использовал доллар и евро, потому что ему это было удобно, все привыкли к этому привыкли.

«В принципе понятно, почему Россия и Китай используют доллары или евро. Просто по привычке, так сложилось, это удобно. Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут <…>. Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать», — добавил он.

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