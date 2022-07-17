ВСУ в Запорожье намерены взорвать мост и обвинить в «ударах» российских военных

Украинские боевики действуют по уже отработанному сценарию, прикрываясь жизнями мирных граждан.

В селе Полтавка Запорожской области украинские боевики заминировали мост через реку с целью взорвать его и обвинить в «ударах» российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Полтавке боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать, и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — заявил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что в ходе спецоперации российские военные и бойцы Луганской и Донецкой народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

Также Мизинцев рассказал о фактах размещения позиций украинских боевиков в объектах социальной инфраструктуры. В частности, по его словам, в Соледаре опорный пункт ВСУ со складом боеприпасов оборудован в школе № 14 на улице Краснофлотской, а в Одессе бронетехника, тяжелая артиллерия и РСЗО размещены на территории школы № 100 по улице Верненской.

Кроме того, в Славянске боевики националистических группировок оборудовали казарму и опорный пункт в социальном приюте для детей «Паруса Надежды», а в подвале здания в качестве «живого щита» насильно удерживаются воспитатели с детьми.

«Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам простых граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», — заявил Мизинцев.

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