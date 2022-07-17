Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Прекрасный солнечный ребенок»: Зудина впервые рассказала о внучке Мие

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 822

Актриса Марина Зудина впервые поделилась подробностями о характере и темпераменте внучки Мии

«Прекрасный солнечный ребенок»: Зудина впервые рассказала о внучке Мие

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Вдова Олега Табакова заявила, что будет дружить с девочкой и чаще общаться, когда внучка подрастет.

Марина Зудина рассказала, как растет ее внучка Мия, которой нынешним летом исполняется два года. Актриса призналась, что не может дождаться, когда девочка подрастет и ее можно будет брать с собой в путешествия.

«Она пока не говорит, но очень хочет. Ей уже мешает то, что она не говорит. Она прекрасный солнечный ребенок, который должен был появиться именно в это время, она — солнечный аккумулятор. Надеюсь, когда она подрастет, я ее буду брать с собой. И Паша, и Маша свое получили, я не хочу быть воспитателем, с внучкой я хочу больше дружить», — цитирует Зудину StarHit.ru.

Мия появилась на свет в 2020 году, ее родителями стали актриса Софья Синицына и сын Марины Зудиной и народного артиста СССР Олега Табакова Павел. Молодые люди встречались несколько лет, но до свадьбы дело не дошло. Сейчас Синицына в одиночку воспитывает девочку, но продолжает общаться с ее отцом, который участвует в воспитании дочери.

Семья Табакова-младшего Мию с мамой тоже не отвергла. Известно, что Зудина знакома с семьей несостоявшейся невестки и находится с ней в доброжелательных отношениях.

Появление на свет Мии Софья и Павел долго скрывали. Причем не только от поклонников — даже Зудина узнала о том, что стала бабушкой, лишь летом 2021-го. На тот момент девочке уже исполнился год.

Ранее 5-tv.ru показал фото внучки Марины Зудиной Мии, которым актриса поделилась с поклонниками в соцсети.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 17 июля

Последние новости

8:06
ДНК-тест не обманешь: раскрылась правда о внебрачных сыновьях Абдулова
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 17 июля
7:58
Пропавший на Камчатке вертолет Robinson нашли сгоревшим
7:53
«За девочку Нику!» — как позиции украинских боевиков накрывают огнем «Ураганов»
7:33
Турбина-путешественница: как Европа вынуждена обходить свои же санкции
7:16
«Где вы эту замарашку откопали?» — Волочкову приняли за прислугу в ее же доме

Сейчас читают

Репортаж с передовой: украинских боевиков постепенно «выжимают» из Северска
Магазин с сюрпризом: зачем ВСУ подорвали торговый комплекс в Лисичанске
Ненавидел людей: коллега Анатолия Белого рассказал о его последних днях в МХТ
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год