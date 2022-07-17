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«Постоянно на пороховой бочке»: Виктор Салтыков заявил о проблемах с экс-женой

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Никита Кротов
Никита Кротов 3 604

Певец Виктор Салтыков заявил о злом характере бывшей жены Ирины

«Постоянно на пороховой бочке»: Виктор Салтыков заявил о проблемах с экс-женой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитый певец и артистка Ирина Салтыкова находилась в браке с 1987 по 1995 годы. Этим отношения точно не позавидуешь.

Виктор и Ирина Салтыковы были колоритной парой. После развода они постоянно выясняют отношения, нелестно отзываясь друг о друге. На днях певец дал очередной колкий комментарий, вспомнив нелицеприятные подробности жизни с артисткой.

Салтыков называл причиной развода злость Ирины. В порыве гнева певица могла расцарапать мужу лицо. Кроме того, в семье были постоянные скандалы. Супруга считала, что Виктор Владимирович страдал алкоголизмом.

«Ее проблема большая — злость, внутренняя злость, которая генетически, видно, заложена в человеке», — подчеркнул шоумен в интервью для спецпроекта 5-tv.ru «Светская хроника».

Собеседник признался, что иногда у него случались загулы. Но, по его мнению, это не повод скандалить.

«Я любил гулять. Праздно, красиво все, естественно. Иногда это могло растянуться на день-два, а тем более, когда у тебя дома скандал…» — отметил Салтыков.

Ирина СалтыковаИрина Салтыкова. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Артист подытожил, что злоба не лучший помощник в семейной жизни. Более того, он уверен, что быть злым — страшное качество человека. Звезды находились в браке с 1987 по 1995 год. С тех пор Ирина Салтыкова не замужем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктор Салтыков задумался об эвтаназии.

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