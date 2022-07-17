Киссинджер посоветовал Западу смириться со стремительным развитием России
Бывший госсекретарь США не согласился с мнением действующего президента Джо Байдена в том, что российский лидер больше не может оставаться у власти. Все с точностью до наоборот.
Фото: www.globallookpress.com / Rob Pinney
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Бывший госсекретарь США по национальной безопасности Генри Киссинджер призвал страны Запада смириться с тем, как стремительно будет развиваться Россия, и приспособиться к действующим реалиям. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
«В конечном счете, то, как будет развиваться Россия — это дело России. Государствам Запада придется приспосабливаться к этому и к военному исходу на Украине», — отметил он.
По мнению Киссинджера, исходов конфликта в Незалежной может быть несколько. Но наиболее вероятный тот, при котором Россия одержит победу и добьется полной демилитаризации и денацификации страны.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может на самом деле привести Украину к окончательному развалу.
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