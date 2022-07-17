Опасный? Специалист по химоружию раскрыл тайну белого порошка у разбившегося в Греции Ан-12

Загадочное вещество обнаружили возле сгоревшего фюзеляжа украинского самолета, потерпевшего крушение. Известно, что он транспортировал в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции.

Неизвестный белый порошок, обнаруженный возле упавшего в Греции украинского Ан-12, вряд ли является наркотическим веществом. Такую точку зрения в беседе с 5-tv.ru высказал экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Он также отметил, что без проведения анализов крайне трудно судить, что именно оказалось рассыпано рядом с останками сгоревшего самолета.

«Ясно одно, что какое-то белое вещество, явно химическое, потому что оно плохо горит. Если бы это были наркотики, они бы горели хорошо, так как это органика», — объяснил специалист.

По мнению Никулина, также маловероятно, что неизвестное вещество взрывоопасно. Он отметил, что в таком случае пожар был бы куда мощнее.

«Если это какое-то вещество взрывоопасное, то взрыв был бы еще сильнее. А там выгорело только топливо», — пояснил бывший член комиссии биологическому и химическому оружию ООН.

Вечером 16 июля украинский самолет Ан-12 разбился в Греции. Перед крушением пилот судна сообщил об отказе двигателя, получив разрешение на аварийную посадку. Однако провести ее не удалось — в результате самолет разбился вместе со всеми членами экипажа.

Позднее стало известно, что самолет перевозил оружие из Сербии в Бангладеш. Как писал ТАСС со ссылкой на греческие СМИ, на месте катастрофы в течение двух часов раздавались взрывы. Местные власти опасались распространения токсичных газов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восемь человек погибли при крушении украинского Ан-12 в Греции.