Надоело: «коллективный Запад» поставил жесткий ультиматум Зеленскому

Иностранцы уже не рвутся спонсировать киевские власти оружием. Но почему?

Западные кураторы поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум — ни при каких условиях не сдавать город Славянск в Донецкой народной республике. Иначе, заявили они, Киев будет отрезан от финансирования. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Как отметил глава ВГА, британские и американские кураторы озвучили свои условия Зеленскому на совете по национальной безопасности и обороне Украины.

«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — рассказал Владимир Рогов в эфире радио KP.RU.

Накануне он заявил, что потеря украинскими боевиками Славянска неминуема и произойдет в ближайшем времени. Глава ВГА призвал Зеленского отдать приказ об отступлении военных из данного региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные начали вытеснять украинских боевиков из Славянска.

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