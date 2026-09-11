Британская партия «Зеленых» предложила отказаться от наращивания помощи Киеву

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Инициативу поддержали как действующие, так и бывшие члены политического объединения.

Как британская партия Зеленых относится к помощи Киеву

Фото: www.globallookpress.com/Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com

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Часть представителей британской партии «Зеленых» выступила с инициативой исключить из проекта резолюции призыв к увеличению поддержки Украины. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на подготовленный активистами документ.

Авторы поправки предлагают вместо расширения военной помощи сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта.

«Группа членов партии хочет предложить поправку к резолюции, в которой будет содержаться призыв к России, Украине, США, Великобритании и европейским партнерам отдать приоритет своевременному, справедливому и устойчивому урегулированию российско-украинского конфликта, а также решительно отказаться от мер военного характера», — говорится в тексте.

Инициатором предложения стал активист Эшли Тубб. Он назвал конфликт на Украине «войной НАТО» и заявил, что Запад использует Киев в собственных интересах.

Поправку уже поддержали 14 действующих и пять бывших членов партии «Зеленых». При этом инициатива вызвала резкую реакцию среди британских политиков.

Член Консервативной партии Прити Пател назвала «Зеленых» угрозой национальной безопасности. Представитель Лейбористской партии Люк Акехерст, в свою очередь, заявил, что подобные высказывания оскорбляют украинский народ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журнал American Conservative призвал администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от военной поддержки Украины. Авторы публикации считают, что дальнейшая помощь Киеву повышает риск прямого конфликта между США и Россией.

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