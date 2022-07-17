«Счастливая бабушка»: Жена Юдашкина показала первые фото с новорожденной внучкой
Жена Валентина Юдашкина показала фото с выписки из роддома дочери Галины
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Встречать из роддома в третий раз ставшую мамой Галину приехали ее муж, дети, мама, однако модельера на снимках замечено не было.
За последние дни пополнение в семействе произошло не только у Регины Тодоренко и Влада Топалова, но и у Валентина Юдашкина. Его дочка Галина родила третьего ребенка — дочку, которую назвали Агатой-Ариеллой. Недавно трижды маму выписали из роддома. Кадром радостное события в своем Telegram-канале поделилась жена модельера Марина Юдашкина.
«Счастливая бабушка», — кратко подписала снимок Юдашкина.
Встретить Галину приехали ее сыновья- шестилетний Анатолий и четырехлетний Аркадий, муж Петр Максаков и Юдашкина. Однако рядом не было замечено модельера. Интернет-пользователи пожелали здоровья маме и малышу и отметили — рождение девочки — это нечто невероятное.
«Вот это Галочка молодец. Трое детей — это большой труд»;
«Поздравляю от всей души! Внучка — это совсем другой мир! Здоровья ей и всей вашей семье», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сентябре Григорий Лепс впервые станет дедушкой.
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