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Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 70

День будет перенасыщен энергиями и конфликтами, поэтому стоит от них дистанцироваться.

Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 18 июля?

Понедельник - день тяжелый, а этот – особенно. Энергии дня – столкновение и разрушение, что принесет нарушение планов, обещаний, форс-мажоры и отказы от обязательств. 

Люди в этот день могут быть излишне эмоциональными, склонными к конфликтам. Чтобы не попасть под раздачу, избегайте провокаций, максимально оградите себя от информационного поля, минимально проявляйте инициативу. 

Совет дня – практика успокоения ума и сердца. Помогут прогулки на природе, перенос важных дел на другую дату, минимизация общения с потенциально токсичными людьми.  Займитесь собой, близкими и пусть весь мир подождет. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Относительная влажность 82%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июл...

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