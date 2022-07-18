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Лавров: Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 174

Ухудшающаяся с каждым днем ситуация была спровоцирована Вашингтоном.

Лавров: Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst

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Антироссийский фронт в Европе был выстроен США, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Известий». И политика Вашингтона принесла неожиданные плоды.

«В более широком плане интересно наблюдать, как Европа, „построенная“ Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает)», — отметил российский дипломат.

Таким образом Европа освобождает свои склады и хранилища для поставок американского вооружения и СПГ, которое заметно дороже российского топлива.

Лавров добавил, что происходящие события обесценивают проект о «стратегической автономии» Евросоюза, делая его не более чем спектаклем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению Лаврова, требования Олафа Шольца напрасны после провала Минских соглашений.

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Лавров: Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций

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