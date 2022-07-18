Повелительница драконов из «Игры престолов» потеряла часть мозга
Эмилия Кларк недавно перенесла сложную операцию. Как теперь изменится жизнь актрисы?
Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama
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Британская актриса Эмилия Кларк, знакомая многим как повелительница драконов из сериала «Игра престолов», потеряла часть мозга. Произошло это вследствие тяжелой операции. Фатальных последствий чудом удалось избежать.
35-летняя Кларк во время съемок сериала в 2011 году перенесла инсульт: у нее лопнула аневризма (выпячивание стенки артерии или вены — Прим. ред.) в мозге. Через два года инсульт повторился. Актрису удалось спасти — она была срочно прооперирована и, к счастью, смогла восстановится.
«Часть моего мозга больше не работает. Чудо, что я могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий. Я принадлежу к очень малому числу людей, которые могут это пережить», — сказала звезда в интервью телеканалу BBC.
Кларк отметила, что ее память не пострадала, поэтому она может продолжать сниматься в кино и играть в спектаклях.
«Я могу играть по два с половиной часа каждую ночь и не забыть ни строчки», — сказала она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создатели телесериала «Игра престолов» начали работу над новым сезоном проекта.
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