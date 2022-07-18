Сложные традиции: почему разбавлять чай водой считается дурным тоном

Чай является традиционным напитком многих народов. Культура его употребления складывалась многими веками и обрастала многочисленными приметами и обрядами. В древней Руси никогда не существовало жестких ограничений, связанных с чаепитием. Но истинные ценители чая считают кощунством разбавлять его водой или добавлять большое количество сахара.

Чай пришел к нам из Древнего Востока. За многовековую историю он подвергался многим изменениям. Однако для народов Востока он по-прежнему оставался предметом вдохновения и почитания древних традиций.

Чай, как путь к познанию

В Китае к чайной церемонии относятся, как к высшему мастерству познания истины. В Японии чаепитие является особым ритуалом наслаждения красотой и неспешной беседой, при встрече хозяина и его гостей. В стране восходящего солнца про глупых, невежественных и бессердечных людей говорят: «человек без чая».

«Чаепитие — это своего рода веками сложившаяся философия, социальный лифт, культура эстетической и интеллектуальной коммуникации между людьми», — рассказывает rsute.ru.

Поэтому среди тех, для которых чай — это своего рода философия и образ жизни, любые грубые манипуляции с ним считаются недопустимыми.

Фото: www.globallookpress.com / Andy Nowack via www.imago-images.de

Чаепитие в России

Согласно социологическому опросу, в России 96% людей пьют чай. Его считают самым популярным напитком в нашей стране. Он был завезен в качестве подарка русскому царю от монгольского хана.

В Москве в 19 веке начали открываться первые чайные лавки, и он стал обретать все больший охват.

В России культура употребления чая отличается от восточной. Его обычно пили после трапезы, когда вся семья собиралась за столом для неспешной беседы, обменом новостями. Позже стали проводить чаепития для гостей с обильным угощением сладостями. Эта традиция сохранилась до сих пор.

Приметы, связанные с чаем

Считается, что разбавлять водой чай — это к ухудшению благосостояния и разлуке супругов.

Другие приметы гласят, что пить чай из чашки, не вынимая ложку, — к потере денег у мужчин и к одиночеству — у женщин.

Опрокинуть чашку и разлить чай — к неприятностям, убыткам и конфликтам в семье.

Поперхнуться чаем во время чаепития — к обману, предательству и измене.

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