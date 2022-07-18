Во все тяжкие: после развода с Бородиной Курбан Омаров «снимает» девушек на одну ночь

Бизнесмен за последние сутки выложил несколько видеозаписей, где раскрыл подробности личной жизни холостяка.

Не прошло и пару лет, как бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров нашел замену своей предыдущей любви. У себя на странице в Instagram* он выложил видео, в котором развлекается с двумя молодыми девушками в отеле.

«Практически сразу после развода я стал жить с девушкой. Месяц назад мы расстались, и теперь наконец я никому ничего не должен. Вот и наслаждаюсь свободой, которой у меня не было уже много много лет. Всех, кто меня понимает, я крепко обнимаю!» — написал бизнесмен.

Омаров запечатлел вид из окна номера на фронтальную камеру телефона, однако окно было занавешено шторой, а также себя в халате на фоне двух девушек, которые лежали на кровати сзади. С одной из девушек Омаров стащил одеяло, девушка посмеялась, вторая явно чувствовал себя неловко.

Instagram* / zimamoscow

Кроме того, четырьмя часами ранее Омаров опубликовал видео из «рейдерского» похода в клуб. Он снимал танцующих девушек и давал пояснительные подписи снизу. Одна из девушек настолько зажигательно танцевала, и танцем «намекала» именно Омарову, как сказано в подписи, подойти к ней, что он, наконец, подошел, обнял и поцеловал ее в щечку. Аналогично произошло и со второй девушкой.

Подписчики разделились во мнениях, одни поддержали Омарова, другие обвинили его в неискренности, одна из подписчиц задалась вопросом про девушек из отеля: «достались ли ему девы бесплатно или все-таки заплатил».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина намекнула на причастность первой супруги Курбана Омарова к ее разводу. Она заявила, что никогда не была рада общению мужа с экс-возлюбленной, и нехорошее предчувствие не подвело. В прошлых отношениях у Омарова родился сын, и общением с ребенком бизнесмен, судя по всему, прикрывал и свидания с его мамой.

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