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Стало известно о форс-мажоре по поставкам газа из России в Европу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Reuters: «Газпром» сообщил компании из ФРГ о невозможности поставить газ из-за форс-мажора

Стало известно о форс-мажоре по поставкам газа из России в Европу

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Российская компания уведомила потребителей о независящих от нее проблемах в работе «Северного потока».

«Газпром» предупредил по крайней мере одного крупного покупателя в Европе о форс-мажоре с поставками газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании.

По информации агентства, в письме говорится о невозможности выполнить обязательства по поставкам из-за чрезвычайных обстоятельств, не зависящих от «Газпрома».

Речь идет о перекачке топлива по газопроводу «Северный поток» — главному маршруту поставок газа в Германию, уточняет агентство. Официальных комментариев по этому поводу не приводится.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ, напоминает RT. Как пояснили в «Газпроме», объемы поставок были ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

Накануне в Германии признали невозможность пережить зиму без российского газа. По словам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, газохранилища ФРГ заполнены на 65%, и этого количества не хватит для прохождения зимнего периода без поставок топлива из России. При этом многое зависит от того, пойдет ли газ по «Северному потоку» и в каком объеме, подчеркнул Мюллер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Газпром» попросил у Siemens документы на вывоз из Канады турбины, от которой зависит работа газопровода «Северный поток» и поставки голубого топлива в Европу.

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