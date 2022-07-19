Рурк и до этого публично поддерживал Россию и лидера страны.

В Сети распространилась информация о том, что голливудский актер Микки Рурк пришел на передачу местного ТВ в футболке с изображением президента России Владимира Путина. На вопросы о своей одежде артист ответил, что считает его «великим лидером великого государства». Фотография молниеносно распространилась по интернету.

Однако чуть позже один из пользователей выяснил, что фото было сделано восемь лет назад, когда напряжение вокруг России только только начиналось. Тогда актер посетил Москву и купил в ГУМе понравившуюся футболку.

Американский актер Микки Рурк пришел на ТВ в футболке с Путиным. Telegram / rentv_news

На самом деле, история про футболкой с фотографией российского президента действительно поднималась на американском телевидении. Микки Рурк стал гостем передачи журналиста Пирса Моргана на CNN, где рассказал о своем отношении к спецоперации на Украине.

Голливудский актер признался, что его пугает происходящее на Украине, а новости о жертвах среди мирного населения достигают глубины его души. Микки Рурк не смог сдержать слез даже в прямом эфире, когда вспомнил историю о пожилом мужчине, который потерял при обстрелах всю семью.

С другой стороны, видимо, из-за воздействия американской пропаганды, актер поменял мнение о российском лидере. Теперь Рурк не так лояльно относится к российскому лидеру, как раньше, возлагая всю вину за происходящее на Украине на Путина, а не на киевские власти, которые восемь лет уничтожали население Донбасса.

Стоит отметить, что Рурк раньше всегда публично поддерживал Россию и Владимира Путина, ему нравится насмехаться на консервативными американскими СМИ майками с пророссийскими изображениями. Любовь артиста к России возникла более десяти лет назад.

Рурк рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак, что восемь лет назад надел эту футболку, потому что его об этом попросили русские фанаты. Он надел ее, прошел пару кварталов и собрался снять. Он подчеркнул, что надел эту футболку, потому что знает, что русские его любят, и он их тоже любит.

Как ранее писал 5-tv.ru, Микки Рурк в интервью Ксении Собчак рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. По словам актера, во время поездки к больным детям в Санкт-Петербурге он увидел и почувствовал искренность главы России.